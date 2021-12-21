Sülük sendikacılarla buluştu

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Tarım Orman Sen Bölge Temsilcisi ve ilçedeki sendikaların temsilcileriyle bi7raraya geldi.

Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı, MHP İl Başkan Yardımcısı Aybars Çilingir, Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Yusuf Bayçelik, Türk Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Orhan Sağır, Türk Büro Sen İlçe Temsilcisi Hüseyin Pulaş, Türk Tarım Orman Sendikası İlçe Temsilcisi Burak Dölcü ve sendika üyeleri katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların yöneticileriyle biraraya gelerek sorunlarını dinlediklerini belirten Başkan Ali Sülük, “Sendika temsilcilerimizin sorunlarına çözüm önerileri sunmaya çalıştık” dedi.

Toplantıda Türk Tarım-Orman Sen Şube Başkanı Yusuf Bayçelik, İl Başkanı Karapıçak ve Belediye Başkanı Sülük’e plaket verdi.

(Haber Merkezi)

