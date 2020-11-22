Sultanlar İskofya’yı geçemedi: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 5.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında İskofyaspor'u ağırladı. Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk setine hızlı başlayan Çorum temsilcisi ilk teknik molaya 12-6 önde girdi. Teknik molanın ardından oyunun kontrolünü eline geçiren konuk İskofyaspor üst üste aldığı sayılarla ilk seti 25-19 kazandı. İkinci setin başlarında sayı üstünlüğünü ele geçiren Trabzon temsilcisi Havva Bur ve Damla'nın etkili smaçları ile bu seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibin sert smaçlarını durdurmakta zorlanan ev sahibi Çorum Voleybol, sonlara doğru oyundan tamamen koparak seti 25-12, maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3.yenilgisini alan Çorum'un sultanları 3 puanda kalırken, konuk İskofyaspor ise puanını 8'e yükseltti.

ÇORUM VOLEYBOL: 0

İSKOFYASPOR: 3

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Ayşegül Yıldırım.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Zeynep, Melisa, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Betül, Irmak, Nurseda, Burcu, Zümrüt, Esra.

TRABZON İSKOFYASPOR: Ceren Sıla, Şerife, Belinay, Havva Nur, Havva, Damla, Çağla, Eda, Cansu, Buse, Kader, Türkan, İzel.

SETLER: 19-25, 17-25, 12-25.

(Spor Servisi)