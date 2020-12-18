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Sultan Keser toprağa verildi

Almanya’da hayatını kaybeden Sultan Keser toprağa verildi.

Güncel 18.12.2020, 22:01
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Sultan Keser toprağa verildi

Almanya’da hayatını kaybeden Sultan Keser toprağa verildi.

Çorum Merkez Gökköy Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya’da yaşayan Ethem Keser’in eşi olan Sultan Keser (78) geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Yıldızpark Düğün Salonları ortağı ilimizin tanınmış işadamlarından Sezgin Ayas’ın teyzesi, kasap esnafından Engin Keser’in babaannesi, Bektaş, Kazım, Satı ve merhum Nurettin Keser’in anneleri olan Sultan Keser’in cenazesi Almanya’daki işlemlerinin tamamlanmasından sonra önceki gün Çorum’a getirildi.

Sultan Keser için ilk tören dün saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde düzenlendi. Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alınmasından sonra ise Gökköy Köyü’ne götürülerek toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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