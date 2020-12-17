Sultan Keser hayatını kaybetti

Çorum Merkez Gökköy Köyü’nden olup Almanya’da yaşayan Ethem Keser’in eşi Sultan Keser (78) vefat etti.

Yıldızpark Düğün Salonları ortağı ilimizin tanınmış işadamlarından Sezgin Ayas’ın teyzesi, kasap esnafından Engin Keser’in babaannesi, Bektaş, Kazım, Satı ve merhum Nurettin Keser’in anneleri olan Sultan Keser’in rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Merhumenin cenazesi bugün saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Gökköy Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)