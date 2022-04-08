Sultan Gürbüz vefat etti
Mecitözü’nün Sorkoğlan Köyü’nden, Sorkoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı merhum Sadık Gürbüz, Emniyet’ten emekli Mehmet Gürbüz ve Hacı Gürbüz’ün anneleri Sultan Gürbüz (90) vefat etti.
Güncel 08.04.2022, 20:54
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Rahatsızlığı nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Sultan Gürbüz’ün çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Sorkoğlan Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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