Sultan Girgin, vefat etti
Yukarı sanayi esnaflarından Girginler madencilik sahibi kömürcü Cengiz Girgin'in ve Aydın Girgin'in anneleri, Kösürelik köyünden Murat Girgin'in eşi Sultan Girgin vefat etti.
Güncel 20.08.2021, 12:32
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Yukarı sanayi esnaflarından Girginler madencilik sahibi kömürcü Cengiz Girgin'in ve Aydın Girgin'in anneleri, Kösürelik köyünden Murat Girgin'in eşi Sultan Girgin vefat etti.
Merhume'nin cenazesi bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Kösürelik Köyü'nde cuma namazına mütakip defnedilecek.
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