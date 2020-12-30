Sultan Eke vefat etti
CHP Çorum Belediye Meclisi eski üyesi Songül Eke’nin kız kardeşi, Gülnaz Bakar’ın halası Almanya’da yaşayan Sultan Eke vefat etti.
Güncel 30.12.2020, 20:38
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Merhumenin cenazesi yarın (31 Aralık 2020 Perşembe) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan alınarak Sarımbey Köyü Mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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