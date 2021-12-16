Sultan Bozdoğan vefat etti

CHP'nin önceki dönem belediye meclis üyesi ve milletvekili adayı Muharrem Bozdoğan’ın annesi, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan’ın ablası, Ali Rıza Gülbahçe'nin kayınvalidesi Sultan Bozdoğan hayata veda etti.

Sultan Bozdoğan, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi görüyordu.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinden alınarak Merkez Mustafa Çelebi Köyü'nde toprağa verildi.

Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy’un dua ve gülbengleri eşliğinde düzenlenen cenaze töreninde helallik alındı.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları yöneticileri, eski il başkanları ile çok sayıda partilinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

