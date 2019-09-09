Geçtiğimiz günlerde vefat eden Sultan Aygün Öztürk için 40 yemeği verilecek.

Karayolları’nda çalışan Şenol Aygün’ün eşi, Çorum Vergi ve İdare Mahkemesi’nden emekli zabıt kâtibi Sultan Aygün Öztürk için vefatının 40. günü nedeniyle yemek verilecek.

Aygün ailesinden yapılan açıklamada; bugün akşam saat 19.00’da Bahabey Caddesi’ndeki evinde Kuran-ı Kerim okutulacağı, 13 Eylül 2019 Cuma günü ise saat 18.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda 40 hayır yemeği verileceği bildirildi.

Yemek ve dua etkinliğine merhumenin tüm sevenleri eş, dost ve yakınları davet edildi. (Haber Merkezi