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Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

Çorum'daki altın rafinerisinde üretilen altınla yapılan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyası, uluslararası fuarlarda Türk kültürü ile altın işlemeciliğinde gelinen noktayı temsil edecek.

Güncel 24.03.2022, 11:34 24.03.2022, 13:07
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Ahlatcı Holding bünyesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde yaklaşık 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni temsil eden resimlerden ilham alınarak üretilen altın miğfer, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.
Ahlatcı Metal Rafineri Genel Müdürü Ateş Ahlatcı, altın miğferin fikir geliştirme süreciyle birlikte 34 günde hazırlandığını söyledi.
Miğferi, Türk değerlerini temsil eden bir unsur olarak uluslararası fuarlarda insanların beğenisine sunacaklarını belirten Ahlatcı, "Ahlatcı Holding olarak hem Türk hem de İslami tarihimize oldukça önem veriyoruz. Bu değerlerimizi tanıtmak için bir koleksiyon hazırlamaya karar verdik." dedi.

Daha önce yine 22 ayar altından Türk bayrağı yaptıklarını anlatan Ahlatcı, "Koleksiyonun bu seneki parçası, Sultan Alparslan miğferi. Sultan Alparslan'ın savaşlarda, düşman tarafından kullanılan kılıç, mızrak, gürz gibi savaş aletlerinden gelebilecek saldırıyı engellemek ve savurmak, ayrıca törenlerde ihtişamını ve gücünü belirtmek amacıyla kullandığı bir zırh olan miğfer, oldukça özel ve anlamlı bir parça." ifadesini kullandı.

CAZİP BİR TEKLİF GELİRSE MİĞFER SATILABİLECEK

Miğferin ilk yapım denemesinde 8 kilogram altın kullandıklarına dikkati çeken Ahlatcı, telkari çalışmaları, taş takımı ve cila gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından ağırlığının 2 bin 996 grama kadar düştüğünü dile getirdi.
Altın işleme sanatının en güzel örneklerinden birini ortaya çıkardıklarını vurgulayan Ahlatcı, "Sultan Alparslan'ı kılıç, ok gibi silahların zararlarından koruyan miğferi bütün detaylarıyla ortaya çıkardık. Şu anda miğferi takan birinin Alparslan'ın hissettiklerini hissedeceğini düşünüyorum. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Ekibimle gece gündüz emek verdik." diye konuştu.

Ahlatcı, Türk tarihinin eşsiz kültürel zenginliklerle dolu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Yüzyıllar boyu bitmeyen bir tarihin çocuklarıyız. Holding olarak Türk tarihine çok önem verdiğimiz, tarihi yaşatmak istediğimiz, işimiz de altın olduğu için elimizdeki imkanlarla Türk tarihini en iyi şekilde tanıtmak için uğraşıyoruz. Büyük emekler veriyoruz, hepsi ülkemiz için. Bunu da Türk tarihiyle birleştirdiğimizde bizim için çok anlamlı ürünler çıkıyor. Bayrağımızdan sonra Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişinin en büyük simgesi Sultan Alparslan'ın miğferini de koleksiyonumuza ekledik. Müşterilerimizin bunu beğeneceğini düşünüyorum."
Ahlatcı, yoğun emek ve alın teri dökülerek hazırlanan altın miğferi cazip bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: (AA)
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