Süleymaniye Okulları’nın 8. Şubesi Çorum’a açılıyor

Süleymaniye Eğitim Kurumları Müdürü Murat Karadayı, Genel Müdürlüklerinin Ankara’da bulunduğunu ve yurt genelindeki 8. şubeyi Çorum’a açacaklarını bildirdi.



Ana okul, ilk okul ve orta okul düzeyinde eğitim verdiklerini, temel amaçlarının çocukların gelişimi için sağlam bir eğitim altyapısı oluşturmak olduğunu kaydeden Karadayı, akademik eğitim ve akabinde İngilizce eğitimle öğrencilerin kolej formatında bir eğitim almalarına olanak sağlandığını söyledi. Öte yandan değerler eğitimiyle de çocukların hem ahlaki hem de kültürel yönden gelişmesini hedeflediklerini belirten Karadayı, okul içi ve dışı etkinliklerde ise çeşitli atölye çalışmalarıyla öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

AYAKKABISIZ OKUL KONSEPTİ

Çorum’da ilk olarak “ayakkabısız oku, halılı okul” konseptini hayata geçireceklerini vurgulayan Karadayı, “Öğrenciler bu şekilde ev ortamında eğitim almış olacak. Okulun tüm alanları aktif olarak kullanılacak. Anti bakteriyel halılar, tamamen sağlıklı ve hijyenik” dedi.

8 BİN METREKARE KAPALI ALANI VAR

Süleymaniye Eğitim Kurumları’nda “fen ve teknoloji laboratuvarı, akıl ve zeka oyunları atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, ahşap atölyesi, el sanatları atölyesi, drama atölyesi, 3 adet kapalı spor salonu ve 2 adet açık spor salonu ile eğitim verileceğini kaydeden Karadayı, yüzde 30 indirimli erken kayıt fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan’a kadar AHL Park’ta bulunan başvuru merkezinden kayıtlarını yaptırabileceklerini söyledi.

Çepni Mahallesi İskilip 1. Cadde No: 2 adresinde hizmet verecek olan eğitim kurumu, 8 bin m2 kapalı alanı ve 480 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.

(Taner ŞİMŞEK)

