Süleyman Gündoğar toprağa verildi

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından ve YAZILIKAYA Yayın Kurulu üyelerinden, eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’ın emekli öğretmen ağabeyi Süleyman Gündoğar (84), kalp yetmezliği nedeniyle bir aydan beri tedavi görmekte olduğu Ankara’daki bir özel hastanede sabaha karşı hayata veda etti.

Nebahat Gündoğar’ın eşi, Selma, Nesrin ve Veteriner Ertuğrul Gündoğar’ın babaları, Canan Gündoğar’ın kayınpederi, Mehmet Gündoğar’ın kardeşi, Muzaffer Gündoğar, merhum Eşref Gündoğar, Dilber Şimşek, Yüksel Güney ve Namık Gündoğar’ın ağabeyleri, Naile-Nurettin Duran’ın dünürleri olan Süleyman Gündoğar’ın cenazesi, saat 14.30’da Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirildi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

