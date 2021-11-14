Süleyman Gündoğar için Mevlid yemeği düzenlendi

Kalp yetmezliği nedeni ile geçen hafta hayatını kaybeden ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından ve YAZILIKAYA Yayın Kurulu üyelerinden, eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’ın emekli öğretmen ağabeyi Süleyman Gündoğar (84) için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kalp yetmezliği nedeniyle bir aydan beri tedavi görmekte olduğu Ankara’daki özel hastanede hayata gözlerini yuman, Nebahat Gündoğar’ın eşi, Selma, Nesrin ve Veteriner Ertuğrul Gündoğar’ın babaları, Canan Gündoğar’ın kayınpederi, Mehmet Gündoğar’ın kardeşi, Muzaffer Gündoğar, merhum Eşref Gündoğar, Dilber Şimşek, Yüksel Güney ve Namık Gündoğar’ın ağabeyleri, Naile-Nurettin Duran’ın dünürleri olan Süleyman Gündoğar için ailesi tarafından düzenlenen Mevlid programı önceki gün İzmir Lokantası’nda gerçekleştirildi.

Ailesi, sevenleri ve davetlilerin hazır bulunduğu programda din görevlileri Muhammed Erci, Musab Üngever, Şaban Erci, Hüseyin Erci ve Adem Demir tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

