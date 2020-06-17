Süleyman Demirel bugün anılıyor

Türk siyasetinin en önemli isimleri arasında yer alan ve siyaset hayatı boyuncu pek çok ilke imza atan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde ebediyete uğurlanmıştı. Süleyman Demirel’in vefatının beşinci yıldönümü nedeniyle bugün memleketi Isparta’da İslamköy/Çalçatepe’de anma töreni yapılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle protokol ve ailesi dışında katılımın olmayacağı anma töreni saat 11.00’de başlayacak.

16 Mayıs 1993’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçilen ve 16 Mayıs 2000 günü görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrılan Demirel Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde 91 yaşında vefat etmişti. Demirel’in 12 Mart 1948 tarihinde evlendiği eşi Nazmiye Demirel de 2013 yılında vefat etmişti.

(Haber Merkezi)