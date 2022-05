Süleyman Çalışkan için “can yemeği” düzenlendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası’nda uzun yıllar öğretmenlik, okul müdürlüğü, belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Köy Enstitülü Süleyman Çalışkan, çocuklarının istikbali için 1984 yılında Çorum’a yerleşmiş, Almanya’daki kızı hariç 4 çocuğunun Çorum’da iş sahibi olmalarını sağlamıştı.

Çorum Eczacı Odası önceki dönem Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, Belediye personeli Serdar Çalışkan, iş insanı Soner Çalışkan, öğretmen Sezgin Çalışkan ve Berlin’de yaşayan Sezer Çalışkan’ın babaları olan Süleyman Çalışkan’ın cenazesi, vasiyeti üzerine 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Yozgat Bahadın’da görev yaptığı Belediye’nin önündeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Süleyman Çalışkan için ailesi tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Cuma akşamı can yemeği düzenledi. Can yemeğinde merhum Süleyman Çalışkan Dede Şahin Polat’ın gülbeng ve duaları işliğinde yad edildi.

Yemeğe AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, SGK İl Müdürü Duran Cesur, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Barış, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Eczacı Odası yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Can yemeğine katılan davetliler Çalışkan ailesine taziye dileklerini ileterek hep birlikte lokma paylaşımında bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)