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“Sulak alanlarımız hızla yok oluyor”

Dağcı ve doğa sporcusu, Rıdvan Şükür, Ekolojik denge açısından sulak alanların önemli olduğunu, bu alanları korumanın herkes için büyük görev olduğunu söyledi.

“Sulak alanlarımız hızla yok oluyor”

Dağcı ve doğa sporcusu, Rıdvan Şükür, Ekolojik denge açısından sulak alanların önemli olduğunu, bu alanları korumanın herkes için büyük görev olduğunu söyledi.

06 Şubat 2020 Perşembe 00:32
“Sulak alanlarımız hızla yok oluyor”

Türkiye'de son 50 yılda kurutma, doldurma ve yanlış sulama yöntemleri ve uygulamaları sonucunda kaybedilen sulak alanların, önlem alınmadığı takdirde ekolojik çevre felaketlerine yol açacağını söyleyen Şükür, 2 Şubat gününün her yıl Dünya’da sulaklar günü olarak kutlandığını, son yıllarda bu alanları korumak için atılan adımların sulak alan ve biyolojik çeşitlilik kaybını önlemede yetersiz kaldığını ifade etti.

Şükür, su kaynaklarını ve sulak alanları tamamen kaybetmeden sahip çıkılmasının önemli olduğunu her yılın şubat ayının başında Dünya Sulak Alanlar Günü’nün kutlandığını belirtti, ayrıca eko sistemin en önemli birleşimlerinden birinin sulak alanlar olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 06.02.2020 01:29
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