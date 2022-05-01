Şükrü Yetgin toprağa verildi
Çorum Merkez Üçköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Emekli Polis Memuru Şükrü Yetgin (68), son yolculuğuna uğurlandı.
Çorum Merkez Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin’in ağabeyi, Hatice Yetgin’in eşi, Diyarbakır’da İstinaf Savcısı Ferudun Yetgin ve Marmara Üniversitesi’nde şef olarak görevli Faruk Yetgin’in babaları olan Şükrü Yetgin, pıhtı atması sonucu geçirdiği beyin kanamasının ardından 2 aydır Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Şükrü Yetgin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Kale Mahallesi’nde bulunan Üçköy Dernek Merkezinden alınarak köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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