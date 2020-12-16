Şükrü Uğur toprağa verildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı'nda uzun yıllar çalışan Şükrü Uğur, koronavirüs salgından kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Bir süre önce yeni tip koronavirüs (Covit-19) hastalığına yakalan Şükrü Uğur, durumunun ağırlaşması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınan Şükrü Uğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şükrü Uğur'un vefatı MHP camiasında büyük üzüntü yaratırken, merhumun cenazesi dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye MHP İl Başkanı Agah Karapıçak başta olmak üzere çok sayıda partili de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)