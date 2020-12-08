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Şükrü Kılıç annesini kaybetti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Yeminli Mali Müşavir Şükrü Kılıç’ın annesi Hacer Kılıç (88) dün saat 14.00 sıralarında, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle Çorum Özel Hastanesi’nde vefat etti.

Güncel 08.12.2020, 11:15
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Şükrü Kılıç annesini kaybetti

Merhum Ömer Kılıç’ın eşi, Şükrü Kılıç ile emekli Osman Kılıç, Nejla Kılıç ve Şaziye Pekcan’ın anneleri olan Hacer Kılıç’ın cenazesi, bugün saat 14.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumaya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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