Şükrü Kılıç annesini kaybetti

Merhum Ömer Kılıç’ın eşi, Şükrü Kılıç ile emekli Osman Kılıç, Nejla Kılıç ve Şaziye Pekcan’ın anneleri olan Hacer Kılıç’ın cenazesi, bugün saat 14.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumaya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.