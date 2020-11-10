Şükrü Günaydın’ın acı günü
Milliyetçi Hareket Partisi eski Merkez İlçe Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Şükrü Günaydın’ın babası Gazi Günaydın vefat etti.
Tarhankozlusu Köyü’nden Eczacı Şükrü, Murat, Hatice Günaydın, Fatma Güler ve Seyhan Arıçı’nın babası Çorum Belediyesi’nden emekli 74 yaşındaki Gazi Günaydın, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi saat 14.00’te kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Selim Güloğlu, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Türk Büro Sen Şube Başkanı Sami Çam, MHP eski İl Başkanı İsmail Lek, İYİ Parti Milletvekili adayı Mehmet Fatih Arslan, ailesi ve yakınları katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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