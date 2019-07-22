Şükrü Günaydın kızını evlendirdi

Öznur ve Eczacı Şükrü Günaydın Çifti’nin özel bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan kızları Elif Nur Günaydın, geçtiğimiz gün düzenlenen törenle hayatını Aysel & Fehmi Bozkurt çiftinin Çorum Adliyesi’nde Zabıt Katibi olarak çalışan oğulları Aydın Bozkurt ile birleştirdi.

Elif Nur & Aydın Bozkurt çiftçinin düğün törenleri geçtiğimiz gün Armina Termal Otel’de çok seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Genç çiftin Nüfus Müdürü Aziz Önal’ın kıydığı nikahında şahitliklerini ise Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ile MHP Merkez İlçe başkanı Ertuğrul Onan yaptı. Düğün törenine MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere çok sayıda MHP yöneticisi de katıldı.

ÇORUM HABER, Günaydın ve Bozkurt ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)