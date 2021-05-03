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Şükrü Gayı son yolculuğuna uğurlandı

Güncel 03.05.2021, 18:02
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Şükrü Gayı son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'un tanınmış iş insanlarından, önceki dönem AK Parti Belediye Meclisi Üyesi, Uğur Orman Ürünleri Kurucusu Şükrü Gayı (66), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Fatih, Serhat ve Samet Gayı’nın babaları Şükrü Gayı’nın ani vefatı, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. 
Merhumun cenazesi saat 13.30’da Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. 
(Haber Merkezi) 
 

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