Şükrü Gayı kalbine yenik düştü

Fatih, Serhat ve Samet Gayı’nın babaları Şükrü Gayı’nın ani vefatı, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün saat 13.30’da Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)