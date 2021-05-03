Son Dakika
Şükrü Gayı kalbine yenik düştü
Çorum'un tanınmış iş insanlarından, önceki dönem AK Parti Belediye Meclisi Üyesi, Uğur Orman Ürünleri Kurucusu Şükrü Gayı (66), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 03.05.2021, 10:46
138
Fatih, Serhat ve Samet Gayı’nın babaları Şükrü Gayı’nın ani vefatı, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün saat 13.30’da Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
31°
parçalı bulutlu