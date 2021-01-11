Şükrü Amca’nın da yüzünü güldürdü

Ceylan, son olarak da Şükrü Özkader’e tekerlekli sandalye hediye ederek, yüzünü güldürdü.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde ikamet eden 64 yaşındaki Şükrü Özkader, şeker hastalığı nedeniyle bir süre önce sağ bacağının kesilmesi nedeniyle yürüyemez hale geldi.

Engellilerin özellikle de tekerlekli sandalye konusunda taleplerini yerine getirmek için özen gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, durumun kendisine iletilmesinin ardından Şükrü Özkader için harekete geçti.

Ceylan’ın temin ettiği tekerlekli sandalye Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve AK Parti mahalle temsilcisi Osman Çorlu tarafından Şükrü Özkader’e iletildi.

Mahalle Muhtarı Hasan Belli, tekerlekli sandalye teslimi sırasında Şükrü Özkader ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı görüntülü olarak telefonla görüştürdü.

Şükrü Özkader’e geçmiş olsun dileklerini ileten Ceylan, hal-hatır sorarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizlere dua edelim. Kendine iyi bak, aile fertlerine de selamlarını iletin” dedi.

Şükrü Özkader de yardım elini uzatarak kendisine destek olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)