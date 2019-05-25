Şükriye Taşkaldıran toprağa verildi

Sobacılar Odası Başkanı Halil Taşkaldıran, Ankara Ofis Yem sahiplerinden Bekir Taşkaldıran ve Zehra Uysal’ın anneleri, merhum Yüksel Kaleli, Arçelik Bayii Faruk Kaleli ve İstanbul’da yaşayan İnş. Müh. Mustafa Kaleli’nin ablaları olan Şükriye Taşkaldıran’ın cenazesi, dün saat 15.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirildi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, geçen dönem Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Alapala Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile özellikle esnaf kesiminden, iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)