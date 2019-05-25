Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075

Şükriye Taşkaldıran toprağa verildi

Çorum’un unutulmaz esnaf ve siyasetçilerinden, CHP eski İl Başkanı merhum Halil Taşkaldıran’ın eşi Şükriye Taşkaldıran (86) hayatını kaybetti.

Şükriye Taşkaldıran toprağa verildi

Çorum’un unutulmaz esnaf ve siyasetçilerinden, CHP eski İl Başkanı merhum Halil Taşkaldıran’ın eşi Şükriye Taşkaldıran (86) hayatını kaybetti.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:32
Şükriye Taşkaldıran toprağa verildi

Sobacılar Odası Başkanı Halil Taşkaldıran, Ankara Ofis Yem sahiplerinden Bekir Taşkaldıran ve Zehra Uysal’ın anneleri, merhum Yüksel Kaleli, Arçelik Bayii Faruk Kaleli ve İstanbul’da yaşayan İnş. Müh. Mustafa Kaleli’nin ablaları olan Şükriye Taşkaldıran’ın cenazesi, dün saat 15.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirildi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, geçen dönem Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Alapala Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile özellikle esnaf kesiminden, iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
“Çorum’da 15 bin mülteci var”
“Çorum’da 15 bin mülteci var”
Lale Yıldız’a hazin cenaze töreni
Lale Yıldız’a hazin cenaze töreni
Sungurlu'da mezarlıklar bakıma alındı
Sungurlu'da mezarlıklar bakıma alındı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim