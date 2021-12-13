Süel: “Hitit uygarlığı, hayranlık duyulması gereken bir uygarlık”

11. Uluslararası Hititoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, kongrenin Hitit uygarlığının ve Anadolu medeniyetlerinin bilimsel olarak tartışılması amacıyla ilk kez 1990 yılında yapıldığını ifade ederek, “Her 3 yılda bir yapılan kongrelere Çorum 6 yılda bir ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

Hitit devletinin iki başkenti ve önemli merkezlerinin Çorum'da bulunmasının bu kente böyle bir hak ve aynı zamanda ödev verdiğini kaydeden Süel, Hititoloji Kongresi ile Anadolu dilleri ve kültürleri araştırmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kongrede tartışılan Hitit dili, tarihi ve arkeolojisi konularının Anadolu tarihine, Hitit kültürüne ve tarihine yeni boyutlar kazandırdığına değinen Süel, “Dünyanın değişik ülkelerinden gelen bilim insanları, insanlığın bu önemli mirasının daha iyi anlaşılması için katkıda bulunmaktadır. Kongrede 5 gün boyunca 16 ülkeden 50 bildiri sunulacak. Anadolu'nun 6 asırlık dönemine damga vuran ve çağının en büyük devleti olan Hitit devletinin yarattığı uygarlık özellikle idari, hukuk, din anlayışı gibi hususlarda son derece ileri seviyede olması nedeniyle hayranlık duyulması gereken bir uygarlıktır” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

