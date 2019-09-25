“Sudan’ın yaralarını hep birlikte saralım”

Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan’a İDSB- İnsani Yardım Platformu üyesi kuruluşlar yardım eli uzatıyor. 16 eyalette 350 bin kişiyi etkileyen sel felaketinin yaralarını sarmak için insani yardım malzemelerini taşıyan ilk yardım uçağı ise 18 Eylül 2019’da Ankara’dan hareket etti.

Türk Kızılay Derneği Şube Başkanı Hüseyin Kılıç Sudan’da yaşanılan büyük sel felaketinden dolayı Türk Kızılay Derneği’yle birlikte 18 sivil toplum kuruluşunun yardım desteği verdiğini belirterek, “Sudan’da yaşanan büyük sel felaketinin ardından bu ülkeye giderek incelemelerde bulunan Platform üyesi insani yardım kuruluşları, ortak bir kampanya başlatma kararı aldı. Nil nehrinin taşması sonucu 16 eyalette 65.232 ailenin etkilendiğini ve yaklaşık 41 bin evin yıkıldığını belirleyen kuruluşlar, felaketzedelerin öncelikle barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu tespit etti. Sudan Geçici Hükümetinin Yardım Ofisi yetkilileriyle de bir araya gelen kuruluşlar, Sudanlı yetkililerin taleplerini de dikkate alarak yeni bir yardım operasyonu başlatma kararı aldı. Bunun üzerine Sudan’da selden en çok etkilenen bölgelerden El Ceyli şehrinde bin adet acil yardım kolisi dağıtımı gerçekleştiren platform üyesi kuruluşlar, aldıkları bilgiler ışığında acil olarak Türkiye’den bir yardım uçağının kaldırılması girişimini başlattı. Bu girişimler sonucu olarak içerisinde çadır, battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, acil gıda paketleri, temizlik setlerinin bulunacağı ilk uçak 18 Eylül 2019 tarihinde Ankara’dan Sudan’ın Başkenti Hartum’a hareket etti” dedi.

STK’LARDAN GÜÇBİRLİĞİ

Kızılay Başkanı Kılıç Sudan’a yapılan yardımlarda STK ve kurumların örnek bir güç birliği oluşturduğuna dikkat çekerek, “İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin çağrısı ile bir araya gelen 20’den fazla Sivil Toplum Kuruluşu, Sudan’ın yaralarını sarmak için ortak bir çalışma yürütme kararı aldı. ‘Sudan’ın Yaralarını Birlikte Saralım’ ortak sloganı ile yürütülecek kampanyadan elde edilecek bağışlarla öncelikle Sudan’ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde yerel mimariye uygun ‘Türk Köyleri’ inşa edilecek. Ayrıca çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti verilerek Sudan halkına acil sağlık desteği sağlanacak. Kampanya sürecinde yerelden ya da ülkemizden temin edilen acil gıda ve temizlik malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hemşerilerimizden Sudan’ın yaralarının sarılması için destek bekliyoruz” diye konuştu.

DESTEKÇİ STK’LAR

Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İDSB, Elden Ele Derneği, Weltweiter Einsatz FürArme E.V.,Anadolu Platformu, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Göz Bebekleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, İSRA Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Deniz Feneri Derneği, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Beşir Derneği, Verenel Derneği ve Sadakataşı Derneğinden oluşuyor.

Kampanya Ortak Bağış Bilgileri; SMS olarak (Sudan = 2868 Türk Kızılay da bu şekilde olduğu üzere) kurumların SMS adreslerine göre bağış alınabilecektir. Kurumların banka hesap numaralarına bağışlar yapılabilir. Kurumların merkez ya da şubelerine teslim edilmek suretiyle de bağış yapılabilir.

(Volkan SINAYUÇ)