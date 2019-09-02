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“Sudaki sorun çözüldü”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Seyfe Köyü’nde yaptığı açıklamada son zamanlardaki su sorununu çözdükleri bilgisini verdi.

“Sudaki sorun çözüldü”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Seyfe Köyü’nde yaptığı açıklamada son zamanlardaki su sorununu çözdükleri bilgisini verdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:32
“Sudaki sorun çözüldü”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Seyfe Köyü’nde yaptığı açıklamada son zamanlardaki su sorununu çözdükleri bilgisini verdi. 30 metre derinliğindeki barajdan alınan suyun normal şartlarda boruların üst bölgelerden su alması gerekirken borunun kırılıp derinlere inmesiyle suyun alttan gelmesi çeşme suyunun renginin değiştiğini belirten Aşgın, suda renk dışında hiçbir sıkıntının olmadığını bu sıkıntının da halledildiğini belirtti. Çeşme sularında hiçbir bakteri bulunmadığının altını çizen Aşgın, Çorum’un bütün sıkıntılarıyla birebir ilgileneceğinin garantisini verdi. (Esra ESEN)

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