“Suda indirime gidilmedi, 4 aylık erteleme var”

2019 yılının Aralık ayında Belediye Meclisi’nde kabul edilen su tarifesinin 1 Haziran’a ertelenmesini suda yüzde 10 indirim yapılmış gibi kamuoyuna sunulmasının milletin aklıyla alay etmek olduğunu vurgulayan Özsaçmacı, “İçme suyunda 4 aylık bir tehir var, indirim söz konusu değil” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Nerden başlayıp nasıl anlatılır? Bu ne düzenidir? Nerden gelip nereye gitmektedir?

Siyaseti, sosyolojiyi, dünyada var olan tüm ideolojileri, siyasi geçmişim ve eğitimim sayesinde okudum bilgi sahibi olmaya çalıştım. Bugün Güzel memleketimiz Çorum’da yaşamış olduğumuz hadiseler karşılaştığımız, toplumun muhatap olduğu vakalar ve vaatler siyasilerin çözebileceğinden çok daha farklı olduğunu anlamış bulunmaktayım.

Demiryolu, havaalanını ne olup olmadığını tam anlatmış iken birden masal dünyasından çıkar gibi rayların üstünde kutup treni belirir verdi. Diyecek söz bırakmadı. Yalanda ısrar doğruyu eritti.

Şimdide suda indirim manşetleri ile basına servis edilen açıklama Sayın Kavuncu’nun ifadesi ile dalgada yüzde10 indirim yaptık paylaşımını hatırlattı.

Kıymetli hemşerilerim; Çorum Belediyesi’nin indirim yapmadı, mevcut tarifeyi devam ettiriyor. 23 Ocak 2020 tarih ve 1 sıra numaralı Su Kanalizasyon Müdürlüğü yazısı aynen şu şekilde; ‘Belediye Meclisimizin 6 Aralık 2019 tarih ve 4 nolu karar ile kabul edilen su tarifesinin takibinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar tehiri’ denilmektedir. 4 aylık bir tehir var, indirim söz konusu değil.

Çorum’da bir söz vardır, ‘Dalgamı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun’ diye.

Anladığımız şu ki; Son günlerde karşılaşmış olduğumuz, olmayanı olmuş gibi gösterme anlayışına bilim, psikoloji alanında cevaplar bulabilir çözümler üretebilmektedir. Paranoya (olmayanı olmuş gibi gösterme)18 yıldır ülkeyi 25 yıldır şehri yönetmekte.

Bilimsel makalelere konu edilmiş ‘Bir yalancı ile nasıl müzakere edersiniz’ şehri yönetenlerin sayesinde sosyal psikolojiyi de öğreneceğiz bu gidişle.”(Haber Merkezi)