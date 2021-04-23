“Suçu vatandaşa atmayın, tek suçlu ülkeyi yönetenlerdir”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, iktidar partisinin bir yandan lelaleb kongreler yaparak virüsün yayılmasına zemin hazırlarken, diğer yandan da milli bayramlarımızın kutlanmasına sınırlama getirmesini eleştirdi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende konuşan Tahtasız, “Kongrelerde, tarikat cenazelerinde, hafta içinde bulaşmayan virüs, 23 Nisan'a randevu almış. Halkımızı düşünüyorsanız 21 gün tam kapanma yaparsınız. Her gün yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor. Binlerce vatandaşımız hastalanıyor. Hastanelerde yer kalmadı. Suçu vatandaşa atmayın, suçlu kim? Bu ülkeyi yönetenlerdir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Çocuklara verilen büyük değer ve güvenle bütün dünyaya örnek olan evrensel bir bayram olarak tarihe geçen 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bütün milletimizi milli irademize, milli değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyorum.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başarıyla yönetmiş, aziz vatanımızı işgalden kurtararak devletimizi kurmuş olan meclisimizin açılışının 101. yılı hepimize kutlu olsun.

Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde meclisimiz aracılığıyla elde ettiği bu kazanımdan asla vazgeçmeyeceğine, millet iradesi etrafında kenetlenerek her zorluğu yeneceğimize yürekten inanıyorum.

Bizlere çağdaş uygarlık yolunu açan ve temel hakları anayasal güvence altına alınmış yurttaşlar olmamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını ve gazi meclisimizi saygılarımla, minnet duygularımla selamlıyorum.” (Yusuf ÇINAR)

