Suçların aydınlatılmasında Çorum yüzde 98 başarılı

Asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2020 yılı Nisan ayında Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen görevler kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, kişilere karşı işlenen 880 olaydan 859’u aydınlatılırken, 21 olayın aydınlatma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Çorum’un % 98 aydınlatma oranı ile % 94.6 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunduğu belirtildi.

Malvarlığına karşı işlenen 151 olaydan 105’in aydınlatıldığı Çorum, % 70 aydınlatma oranı ile % 50,9 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde yer alıyor.

NİSAN’DA 244.660 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Kovid19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 9 kişiye 3.528, 20 yaş altı 102 kişiye 48.258, Sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye 38.524 ve 49 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282 maddeden 154.350 lira olmak üzere toplam 244.660 lira idari para cezası uygulandı.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İl merkezinde; Nisan ayı içerisinde Asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar ile şok uygulamalar, ihbar-şüphe üzerine ve meydana gelen olaylarda; 8 ruhsatsız tabanca, 24 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet ele geçirildi. (Haber Merkezi)