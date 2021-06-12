Suç örgütüne yönelik operasyon 10 kişi tutuklandı

Sungurlu Başsavcılığı tarafından ‘kasten adam öldürme, silahla yaralama, nitelikli tehdit, haksız kazanç temin etme, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından’ aranan 19 kişi için 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 5 adet çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 17 çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ile 20 av tüfeği kartuşu, 5 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi, 13 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. 19 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden, 5’inin cezaevinde suç örgütüne destek olduğu açıklandı.