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Suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

Çorum’da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:08
Suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama da, başsavcılık koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, bu örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit gibi suçlardan 17 zanlı gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız, bu tabancalara ait 324 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 156 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş, 4 senet, 20 bin TL para, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital maryal ve belge ele geçirildi. 
Konuya ilişkin yapılan açıklama da ayrıca kentte faaliyet gösteren bir kısım fırın işletmelerinde yapılan aramalarda da bu suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara da el konulduğu açıklandı. Emniyetteki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol altına alınırken, 1 şüphelinin ise adli kontrol talebi reddedildi. 

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Son Güncelleme: 13.05.2020 17:10
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