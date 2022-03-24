“Şubat’ta 43 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı”

Sağlıkta şiddet sorununun çok yönlü bir sorun olduğunu, şiddete karşı tek başına önleyici güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını belirten Saatcı, “Sağlıkta şiddet konusunu son dönemlerde tartışmadığımız gün neredeyse yok gibi” şeklinde konuştu.

Hastaneler ve bilimum sağlık merkezlerinin kamu hizmeti verilen kurumlar arasında en rahat girilen yerlerin başında geldiğini kaydeden Saatcı, “Silahtan baltaya, bıçaktan sopaya isteyen istediğini rahatlıkla sokabiliyor. Çünkü her şiddet türünde olduğu gibi sağlıkta şiddetin de etkisi muhatapla yani mağdurla sınırlı kalmıyor. Bu olaylara; tanık olan, duyan, empati kuran on binlerce sağlık çalışanı, korkuyor, mesleğinden soğuyor, içe kapanıyor. Tüm bunlar yaşanırken en trajik olan ise şiddet uygulayanların çoğu zaman elini kolunu sallayarak dolaşmalarıdır. Saldırganlar hakkında çoğu vakit hiçbir işlem bile yapılmıyor. Bazıları da gözaltına alınıp ifade sonrası serbest bırakılıyor. Sık sık yaşandığı gibi bu tür durumlarda sosyal medya baskısı devreye giriyor ve saldırganlar hakkında zoraki adli işlem yapılmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında mahkemelerin sağlıkta şiddete yönelik verdiği kararlara da değinen Saatcı, “Tekirdağ’da bir doktoru hakaret ve tehditler eşliğinde bir odaya kilitleyen zanlıya mahkeme, 9 ay hapis cezası, 12 bin 750 TL de para cezası verdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hekime şiddet uygulayan saldırgana mahkeme, 5 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği’nde bir doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Temennimiz, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet olayında, saldırganın yaptığının yanına kar kalmamasıdır” dedi. (Haber Merkezi)

