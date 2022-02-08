Şubat ayında da dolu dolu etkinlik

Ocak ayında halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programları geride bırakan Çorum Belediyesi, Şubat ayında da önemli kültür-sanat etkinliklerini Çorum ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Kültür belediyeciliği hizmetleriyle gönüllere dokunan, 7’den 70’e herkese yönelik etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi, Şubat ayında kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programları “Çorum Kültür Sanat Ajandası’ adı altında sosyal medya hesabından paylaştı.

Çorum Belediyesi Şubat ayı etkinlik takviminde konser, stand-up gösterisi, tiyatro gösteri, ses yarışması, çocuk tiyatrosu ve söyleşi etkinlikleri yer alıyor.

(Haber Merkezi)

