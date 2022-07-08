Suat Atalay’dan kurban bayramı kutlaması

Toplumun her zamankinden çok huzura ve yardımlaşmaya ihtiyacı bulunduğunu belirten Atalay, gözyaşının sona erdiği, yardımlaşma, bereket ve birlikteliğin arttığı ve zor günlerin geride kaldığı bir bayramın en büyük dileği olduğunu anlattı.

