Suat Atalay’dan kurban bayramı kutlaması
CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı’nın, tüm Türkiye’de ve Çorum’a huzur ve birliktelik getirmesini diledi.
Güncel 08.07.2022, 11:39
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Toplumun her zamankinden çok huzura ve yardımlaşmaya ihtiyacı bulunduğunu belirten Atalay, gözyaşının sona erdiği, yardımlaşma, bereket ve birlikteliğin arttığı ve zor günlerin geride kaldığı bir bayramın en büyük dileği olduğunu anlattı.
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