“Su yatırımlarında devrim yapıyoruz”

Belediye Meclis üyelerine içme suyuna yönelik yatırımlarla ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimiz su sıkıntısı çekmesin diye arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Koçhisar ishale hattının 40. km’sinde çalışmalar devam ediyor. Çelik boru hatlarımız toprakla buluştu. Allah’ın izniyle ödenek problemimiz de yok. 40 milyon lira ödenek alındı. 2021 yılında Koçhisar’ın suyunu Çorum’a kazandırmış olacağız. İnşallah uzun yıllar su sorunu yaşamayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önümüzdeki 3 yıl içerisinde içme suyuna yönelik 400 milyon lira yatırım yapacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)