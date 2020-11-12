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Su ve Kanal Hizmetleri’nin taslak bütçesi 1.3 milyon lira

Çorum İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2021 mali yılı bütçesi 1 milyon 322 bin lira olarak öngörülüyor.

Güncel 12.11.2020, 19:34
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Su ve Kanal Hizmetleri’nin taslak bütçesi 1.3 milyon lira

İl Genel Meclisi Kasım ayı 11’inci toplantısını gerçekleştirdi. Osman Günay’ın başkanlığında yapılan oturum, açılış yoklaması ile başladı. Toplantıda İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2021 mali yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe kalemleri hakkında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman tarafından meclis üyelerine bilgi verildi.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün de bütçesi görüşüldü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Danlı, 490 bin liralık bütçenin ön görüldüğü söyledi.

(Haber Merkezi)

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