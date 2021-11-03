Su ve Kanal Hizmetleri’ne 8 milyon 169 bin liralık bütçe

Bütçe ile ilgili meclis üyelerine Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman tarafından bilgi verildi. Duman, bütçenin 20 bin lirasının kırtasiye ve büro malzemeleri alımı için, 1 milyon 475 bin lirasının etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri için, 75 bin lirasının ilan giderleri için, 45 bin lirasının bakım ve onarım giderleri için, 30 bin lirasının büro ve işyeri makine teçhizat alımı için, 15 bin lirasının bilgisayar yazılım alımları ve yapımları için, 75 bin lirasının ilan giderleri için, 200 bin lirasının tıbbi malzeme ve ilaç alımları için, 3 milyon 854 bin lirasının içme suyu tesisi yapım giderleri için, 2 milyon 450 bin lirasının kanalizasyon tesisi yapım giderleri için ve 50 bin lirasının diğer avadanlık alımları için harcanacağını dile getirdi. Bütçe görüşülmesi amacıyla plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. (Taner ŞİMŞEK)

