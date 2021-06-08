Su ürünleri üretimi 2020 yılında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Su Ürünleri İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, su ürünleri üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 37,1'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,2'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 53,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

AVCILIK AZALDI

Su ürünleri avcılığı 2020 yılında yüzde 21,3 azaldı.

Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 364 bin 400 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 421 bin 411 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 23,2 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,8 arttı.

Avlanan deniz balıkları miktarı 291 bin 910 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 171 bin 253 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsi balığını 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile palamut-torik takip etti.

YETİŞTİRİCİLİK 2020 YILINDA % 12,9 ARTTI

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2020 yılında 293 bin 175 tonu denizlerde, 128 bin 236 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 127 bin 905 ton ile alabalık, denizlerde ise 148 bin 907 ton ile levrek ve 109 bin 749 ton ile çipura oldu.

(Haber Merkezi)

