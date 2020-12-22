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Su ürünleri destek için son başvuru 25 Aralık

Su ürünlerinde destek miktarları açıklanırken, destek için son başvuru da 25 Aralık olarak belirlendi.

Güncel 22.12.2020, 19:54 22.12.2020, 19:56
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Su ürünleri destek için son başvuru 25 Aralık

Kilogram başına, alabalık üretimine 0,75 lira, yeni türler, kapalı sistem ve kilogram üstü alabalık üretimine 1,5 lira, midye üretiminde 0,1 lira, toprak havuzlarda balık üretiminde 1 lira ve sazan üretiminde 0,5 lira destekleme yapılacak.

Su ürünleri sektörüne 2003'ten bu yana 1 milyar 350 milyon lira destek verdiklerini aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Pakdemirli, bu sayede yetiştiricilik tesisi sayısının yüzde 70 artışla 2 bin 127'ye, üretim miktarının da yüzde 511 artarak 373 bin tona yükseldiğini belirtti. Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çekti. (AA)

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