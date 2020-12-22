Su ürünleri destek için son başvuru 25 Aralık
Su ürünlerinde destek miktarları açıklanırken, destek için son başvuru da 25 Aralık olarak belirlendi.
Güncel 22.12.2020, 19:54 22.12.2020, 19:56
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Kilogram başına, alabalık üretimine 0,75 lira, yeni türler, kapalı sistem ve kilogram üstü alabalık üretimine 1,5 lira, midye üretiminde 0,1 lira, toprak havuzlarda balık üretiminde 1 lira ve sazan üretiminde 0,5 lira destekleme yapılacak.
Su ürünleri sektörüne 2003'ten bu yana 1 milyar 350 milyon lira destek verdiklerini aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Pakdemirli, bu sayede yetiştiricilik tesisi sayısının yüzde 70 artışla 2 bin 127'ye, üretim miktarının da yüzde 511 artarak 373 bin tona yükseldiğini belirtti. Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çekti. (AA)
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