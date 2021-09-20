Su sorunlarını Ceylan çözdü

Ulukavak Mahallesi’nde bir çay ocağında toplanan Aşağı Eskiekin Bağları sakinleri, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı da davet ettiler. Çorum için mesai mefhumu bilmeyen Milletvekili Ceylan da daveti geri çevirmeyerek, çay ocağına gitti. Bağ sakinlerinin yanışa çevre esnafı ve mahalle sakinlerinin de yoğun ilgisiyle karşılanan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a bağ sakinleri mücavir alan sınırları içerisinde bulunan bağlarına şebeke suyu bağlanmasını talep ettiler.

Yakınlarında bulunan bağlarda şebeke suyunun kullanıldığını, kendilerinin de bu imkandan faydalanmak istediklerini ifade eden bağ sahiplerinin dinleyen Milletvekili Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı aradı. Aşgın ile görüşmesini bağ sakinlerine de dinlettiren Ceylan, sorunun giderilmesini istedi.

Başkan Aşgın da Çorum’da yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, Koçhisar İsale Hattı’nın bitme aşamasına geldiğini, Koçhisar’ın bağlanmasının ardından kendilerine de su şebekesinin yapılabileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Aşgın’a duyarlılığından dolayı teşekkür eden Milletvekili Ceylan, yıllardır sıkıntı yaşadıklarını söyleyen bağ sakinleri tarafından alkışlandı. (Haber Merkezi)

