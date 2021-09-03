Su sıkıntısı yaşayan köyler için1 milyon liralık ödenek

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde bir konuşma yapan Ceylan, İl Genel Meclisi ile her zaman istişare halindeyiz. 759 köy ve bağlılarıyla birlikte 1140 yerleşim yeri var. İl Genel Meclisi’nin sayesinde her yere hizmet gidiyor” dedi.

Çorum’a gelirken eli boş gelmediklerini kaydeden Ceylan, “Bilindiği gibi bu sene ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Köylerimiz susuzlukla karşı karşıya. İl Genel Meclisi Başkanımız, su sıkıntısı yaşayan köylerimizin sorununun çözülmesi için maddi destek istedi. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştük ve ilgili talebi ilettik. En son İller Bankası Genel Müdürü ile görüştüm. İçme suyunda kullanılmak üzere 1 milyon liralık ödenek önümüzdeki Pazartesi veya Salı günü Özel İdare bütçesine aktarılacak. Kırsalda yaşayan yurttaşlarımıza ufak bir katkımız olsun” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

