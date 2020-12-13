Son Dakika

Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güncel 13.12.2020, 20:17
29
Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Osmancık Gürleyik Mahallesi, Ergenekon Caddesi’nde bulunan su kuyusundan sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 5 metre boyundaki su kuyusunda 2 adet yavru köpek olduğunu belirlediler. İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek yavru köpekleri düştükleri kuyudan kurtardı. (İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 13 Aralık 2020
İmsak 06:17
Güneş 07:48
Öğle 12:39
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@