Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı
Çorum’un Osmancık ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güncel 13.12.2020, 20:17
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Çorum’un Osmancık ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Osmancık Gürleyik Mahallesi, Ergenekon Caddesi’nde bulunan su kuyusundan sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 5 metre boyundaki su kuyusunda 2 adet yavru köpek olduğunu belirlediler. İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek yavru köpekleri düştükleri kuyudan kurtardı. (İHA)
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