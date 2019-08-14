Su kulesinde mahsur kaldılar

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorumlular’ın huzur ve esenlikle bayram yapmaları için mesai yaptıklarını bildirdi. Ayrıca Bayram öncesi hazırlıklarını eksiksiz yaptıkları kesim noktalarında bayramın ilk gününde rahat bir şekilde kurbanların kesildiği söyledi.

Başkan Aşgın’ın açıklamasına göre merkeze bağlı Sarta Köyü’nde su kulesinde mahsur kalan iki genç itfaiye ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Aşgın, “Sarta Köyünde, su kulesinde mahsur kalan iki evladımız itfaiye ekiplerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı. Evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah görünür görünmez kazalardan bütün çocuklarımızı muhafaza buyursun” dedi.

Ayrıca Kapaklı 57. Sokak’ta iki bina arasında mahsur kalan kurbanlık büyükbaş hayvan ise yine itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı. Hamidiye 1. Sokak’ta ise bir apartmanın balkonunda mahsur kalan kuşun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

(Volkan SINAYUÇ)