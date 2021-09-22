Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada “Bahabey Caddesi, Şenyurt 9. Sokak kesişimi ve Bahçelievler 1. Cadde’de içmesuyu yenileme çalışması kapsamında ana besleyici hatların bağlantı çalışmaları yapılacağından bugün sabah saat 08.00 ile 17.00 arası su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir” denildi.

Su kesintisi yapılacak yerler; 102 Evler, Mürsel Sokak, Aydınlık Evler, Hüyük Caddesi, Şenyurt Caddesi ve Sokakları ve Kale Mahallesi bir kısmı. (Haber Merkezi)

