“Su kaynaklarımızı hassasiyetle korumalıyız”

Son yıllarda doğal hayatın ve bununla bağlantılı olarak su kaynaklarının karşı karşıya kaldığı ciddi tehditler olduğuna değinen Vali Masatlı, bu konuda önemli politikaların oluşturulup eylem planlarının yapıldığına değinerek “Dünyanın ve ülkemizin geldiği noktayı çok önemli analiz etmemiz gerekiyor. Artık su uğruna savaşların yapıldığı, bütün hayatın su kaynaklarına bağlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen insanoğlunun kullanabileceği su miktarı yüzde ikileri, yüzde üçleri geçmiyor. Bu yüzden insanlarımızı koruduğumuz gibi hayat kaynağı olan su kaynaklarımızı da hassasiyetle korumalıyız” diye konuştu.



Amasya’nın da bulunduğu bölgede yaşanan kuraklığa da işaret eden Masatlı, “İnşallah Rabbimiz bizim dileklerimizi ve dualarımızı kabul eder ve rahmetiyle bizleri de mutlu eder. İçinde bulunduğumuz durumdan da su kaynaklarımızı çok iyi ve korumamız ve kullanmamız gerektiği dersini çıkartmalıyız” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Yusuf Başaran tarafından yürütülen Taşkın Yönetim Planı uygulamalarının takibi ve Yeşilırmak Nehir Havza Yönetim Planı mevcut durum raporu hakkında bilgilendirme yapılması sonrası Havza Koruma Eylem Planı ve Amasya Belediyesi’nin Yeşilırmak’ta uygulamaya başladığı ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ konusunda sunum yapıldı.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, bakanlık yetkilileri, DSİ yetkilileri, çeşitli kurumlardan ve çevre illerden temsilciler de katıldı.