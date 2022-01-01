Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Çorum'da yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Güncel 01.01.2022, 12:31 01.01.2022, 12:39
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Alınan bilgiye göre, A.H'nin kullandığı 19 ACP 665 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyeri aşıp, boş su kanalına düştü.
.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
A.H'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: (AA)
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