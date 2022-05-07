“Su, hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezinde”

1957 Osmancık doğumlu Prof.Dr. Lütfi Akca’nın lisans eğitimi inşaat mühendisliği, yüksek lisans ve doktora eğitimi ise çevre mühendisliği üzerine. İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı, kamuda da üst düzeyde görevler üstlendi. Son dönemde, Türkiye’nin su yönetimi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’na kapsamlı bir rapor hazırlıyordu.

6 Mayıs Cuma günü DSİ Genel Müdürlüğü görevini devralan Prof.Akca, 7 Mayıs Cumartesi günü (bugün) DSİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti. DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

DSİ Genel Müdürü Prof.Dr. Lütfi Akca, toplantıda yaptığı konuşmada, DSİ’nin özellikle sosyal medyada kullandığı “Su Vatandır” sloganına dikkat çekerek, “Su vatan olduğuna göre bizler de o vatanın askerleriyiz” dedi. DSİ’nin, ülke kalkınmasının kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Akca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere iklim değişikliği su kaynakları üzerinde olumsuz etkisini göstermektedir. Bundan dolayı su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımının önemi daha da artmıştır. Dünyayı etkisi altına alan salgın süreci ve bununla birlikte yaşanan gıda krizi de suyun önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

“Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikârdır. Bundan dolayı kurumumuzun çalışmalarının önemi artmıştır. Her gün bir önceki günden daha çok çalışmamız gerekmektedir. Yarın karşılaşacağımız sorunlar için bugün daha çok çalışacağız.”

DSİ Genel Müdürü Prof.Dr. Lütfi Akca, göreve başlar başlamaz koordinasyon toplantısı düzenledi ve insanlığın geleceğinde su kaynaklarının ne kadar önem taşıdığına dikkat çekti.

DSİ Genel Müdürlüğü’ndeki koordinasyon toplantısından…



(Haber Merkezi)