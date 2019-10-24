“Su hayat demek”

Açılış konuşmaları ile başlayan ve iki gün süren programda Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Torun ve ROSTT Başkanı Daniel Boca ‘Kazısız Teknoloji ve Su Kaybını Önleyen Akıllı Çözümler’ üzerinde durarak; daha az çevresel hasar, daha kısa inşaat süresi ve daha az sosyal maliyet gibi önemli avantajlar sağlayan kazısız tekniklerle rehabilitasyon veya yeraltı tesislerinin kurulumu hakkında bilgiler verdi.

Ankara ASKİ Etüd, Planlama, Proje, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Ayşegül Topaloğlu 'Kazısız Su Kontrol Projesi', FITT Firmasından Nicola Melotti ‘HDD Uygulamaları için Kısıtlı Birleşim Sistemi ile Polimeral Alışımlı Boru', Şener Polat 'Su Şebekelerinin İyileştirilmesi', Marian Andrei Mihai 'Boru Hatti Rehabilitasyon Projeleri', Muamera Srna and Mujacic 'Saraybosna da Su Kaybı Çalışmaları' konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

"Su Altyapısında Şehirlerin Geleceği" konulu final oturumunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi'nde altyapı çalışmaları yürütürken izledikleri yol haritasından bahsetti. Başkan Aşgın, " Su varsa hayat var. Suya büyük önem veriyoruz. Su kayıp kaçaklarını önlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda teknolojik araç ve ekipmanlarımızı en üst seviyede kullanıyoruz. Kayıp kaçak tespit araçlarımız 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütüyor. Hatlardaki kaçakların tespiti için ise öncelikle kazısız hat tespitleri yapıyoruz. SCADA Kontrol Merkezimizde anlık su verilerimizin kontrolünü sağlıyoruz. 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının düzenli olarak değişimini sağlıyoruz. Su da ne kadar çok kayıp kaçağı önlersek enerji, alt yapı gibi maliyetlerimizin de düşmesini sağlamış olacağız" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bosna Hersek programı kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2019-2020 Öğretim Dönemi açılış programına katıldı.

Açılış programına Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan ve Bosna-Hersek İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç’i ve öğrenciler katıldı.

(Haber Merkezi)